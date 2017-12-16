В районе улицы Нахимова в Пензе восстановлено теплоснабжение ЖКХ

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Теплоснабжение домов и соцобъектов в районе улицы Нахимова в Пензе от тепломагистрали, на которой 15 декабря произошел порыв, производится по обычной схеме. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

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В филиале пояснили, что специалисты АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» во время восстановительных работ после порыва временно подавали теплоноситель в районе улицы Нахимова по резервной схеме.

«Тепло вернулось в дома жителей Пензы в кратчайший срок. Работы на тепломагистрали не отразились на социально-бытовых условиях горожан», — уточнили в компании.

В пресс-службе отметили, что температура в зданиях и помещениях соответствует нормативам.

«На месте утечки работали три специализированные бригады, укомплектованные необходимой спецтехникой», — отметили в «Т Плюс».

В компании добавили, что специалисты компании ведут мониторинг ситуации.

«Энергетики приносят потребителям извинения за причиненные неудобства», — уточнили в пресс-службе.