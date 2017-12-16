В Пензе четыре модульные котельные будут готовы к 25 декабря ЖКХ

Пенза, 16 декабря 2017. PenzaNews. Четыре модульные газовые котельные, предназначенные для теплоснабжения учреждений здравоохранения в Пензе, будут готовы к эксплуатации к 25 декабря. Об этом сообщил директор ООО «Теплоком» Илья Спирькин.

Фото: Penza-gorod.ru

«К запуску готовятся четыре котельные, от которых будут отапливаться городская больница №1, клинические больницы №4 и №6, а также подстанция скорой помощи №1. В настоящее время идет процесс установки котельных, дымовых труб, изоляции теплотрасс, подключения энергоресурсов», — пояснил он главе администрации Пензы Виктору Кувайцеву во время разговора на месте размещения одной из котельных.

Мэр выразил надежду, что объекты начнут функционировать к назначенному времени.

«Это хорошая практика, таким образом мы сможем избежать и большой протяженности сетей. Нужно будет продолжать идти по этому пути и в следующем году», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.