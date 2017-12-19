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Жители Пензы получили перерасчет за электроэнергию на 2,5 млн. рублей

10:19 | 19.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 декабря 2017. PenzaNews. Жители 52 многоквартирных домов Пензы получили перерасчет размера платы за электроэнергию, потребленную с января по май 2017 года при содержании общего имущества, на сумму 2 млн. 587 тыс. рублей.

Жители Пензы получили перерасчет за электроэнергию на 2,5 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Управляющими компаниями «Жилье-12», «Жилье-19», «Железнодорожная», «Жилье-23», «Жилье-11», «Жилье-24», «Жиль-26», «Обслуживание жилого фонда», «Жиль-15» и ООО «УК «Западная» при начислении платы за коммунальный ресурс по электроэнергии, потребленный при содержании общего имущества МКД, был использован норматив потребления коммунального ресурса, а не фактические показания коллективных приборов учета.

По обращениям жителей специалисты Госжилстройтехинспекции Пензенской области провели внеплановые проверки и выдали соответствующие предписания о произведении перерасчета.

Перерасчет платы произведен и отражен в платежных документах за ноябрь 2017 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
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