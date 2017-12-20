В Терновке почти 150 домов и 9 соцобъектов остались без тепла ЖКХ

Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. 146 многоквартирных домов, три школы, пять детсадов и одна детская поликлиника в микрорайоне Терновка города Пензы остались без отопления в связи с утечкой на магистрали АО «Пензтеплоснабжение». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

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Из-за порыва на трубе диаметром 700 мм на улице Терновского, 260, с 8.00 приостановлена работа котельной «Южная», которая обеспечивала теплом эти объекты.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Алексей Михайлов выехали на место для уточнения масштабов порыва и количества объектов, отключенных от тепла.

По телефону мэр связался с генеральным директором АО «Пензтеплоснабжение» Валерием Колесниковым и сообщил, что в случае необходимости город готов предоставить спецтехнику и специалистов для оперативной ликвидации коммунальной аварии.

Руководитель ресурсоснабжающей организации заверил Виктора Кувайцева, что у предприятия есть все необходимое, чтобы устранить порыв — в настоящее время обнаружено место утечки, где работают две бригады из 15 человек, а также шесть единиц техники.

Глава администрации распорядился восстановить подачу тепла в микрорайоне до 18.00.