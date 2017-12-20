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Вице-мэр Пензы призвал скорректировать работу диспетчерской службы компании «Т Плюс»

17:24 | 20.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 декабря 2017. PenzaNews. Заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин призвал представителей компании «Т Плюс» скорректировать работу диспетчерской службы после того, как начальник общего отдела городского управления образования Вера Кузнецова пожаловалась на отсутствие взаимодействия с организацией.

Вице-мэр Пензы призвал скорректировать работу диспетчерской службы компании «Т Плюс»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Не предоставляется информация о начале подачи теплоносителя после ликвидации порывов», — обозначила она проблему в ходе заседания штаба по прохождению отопительного сезона, состоявшегося в мэрии в среду, 20 декабря.

Как отметил Юрий Ильин, руководство единой теплоснабжающей организации должно обеспечить качественную работу диспетчерской.

«Нужно наладить оперативную связь с конечным потребителем тепла», — цитирует вице-мэра пресс-служба городской администрации.
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