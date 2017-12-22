«РКС-Холдинг» покупает пензенский «Инвестресурс» ЖКХ

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Московская компания «РКС-Холдинг» покупает 100% долей в уставном капитале зарегистрированного в Пензе общества с ограниченной ответственностью «Инвестресурс», которое является единственным владельцем ООО «Водоканал» и совладельцем ООО «Горводоканал», находящихся по одному адресу: улица Кривозерье, 24.

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Федеральная антимонопольная служба дала согласие на совершение сделки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале ФАС России 6 декабря.

Согласно сведениям, размещенным на сайте Федеральной налоговой службы, функции генерального директора ООО «Инвестресурс» продолжает исполнять Вячеслав Ракитин. В качестве участника юридического лица числится московская фирма «Ксервис» с пометкой об обременении доли в уставном капитале — «до полного исполнения обязательств по договору купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Инвестресурс» от 30 ноября 2017 года».

Видимых последствий для ООО «Водоканал» это на данный момент не повлекло. Руководителем компании по-прежнему числится Вячеслав Ракитин.

Вместе с тем определенные изменения уже наблюдаются в ООО «Горводоканал».

В едином государственном реестре юридических лиц указано, что лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени организации, теперь является генеральный директор управляющей компании АО «РКС-Менеджмент» Павел Курзаев.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», Александр Авдеев, ранее занимавший должность генерального директора ООО «Горводоканал», с 1 декабря работает в ранге главного управляющего директора.

Московская компания «РКС-Холдинг» зарегистрирована в 2013 году. Участниками юрлица являются две организации: АО «РКС-Менеджмент» (размер доли 0,000025%) и ООО «Технопром» (99,999975%), которое принадлежит ПАО «Т Плюс».

На сайте ООО «РКС-Холдинг» по данным на пятницу, 17 декабря, Пенза упоминается лишь в двух сообщениях.

Одно из них датировано 2012 годом и посвящено семинару, в котором принимал участие представитель власти, однако фамилия его не уточняется. Другая новость — о визите делегации пензенского «Горводоканала» на производственные объекты «Самарских коммунальных систем» — была опубликована в январе текущего года.

Пензенская область в числе регионов деятельности компаний группы РКС пока не числится.

РКС («Российские коммунальные системы») — частная федеральная компания, работающая в сфере ЖКХ.

Основной задачей является развитие коммунальной инфраструктуры российских городов и предоставление качественных услуг потребителям. Реализует масштабную инвестиционную программу, направленную на модернизацию объектов ЖКХ в регионах.

Активы консолидированы в ООО «РКС-Холдинг», функции единоличного исполнительного органа выполняет АО «РКС-Менеджмент», основной акционер — ГК «Ренова».