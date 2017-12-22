В Пензе суд взыскал с УК компенсацию морального вреда за отсутствие горячей воды ЖКХ

Пенза, 22 декабря 2017. PenzaNews. Октябрьский районный суд Пензы взыскал с управляющей компании в пользу жильца дома на улице Одесской компенсацию морального вреда в размере 2 тыс. рублей за отсутствие горячего водоснабжения в период с января по сентябрь 2015 года включительно.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В иске житель указал, что дом был введен в эксплуатацию в январе 2015 года, но подача горячей воды производилась только с октября и с нарушением температурного режима, что причинило истцу и членам его семьи физические и нравственные страдания. Они долго не вселялись, а затем грели воду дополнительно и не могли принять водные процедуры», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда города.

Он уточнил, что мужчина просил взыскать за это компенсацию морального вреда в размере 60 тыс. рублей, еще 30 тыс. рублей за излишне начисленные суммы за содержание и ремонт общего имущества, а также понесенные судебные расходы и штраф.

«Представитель ответчика в суде отрицал вину управляющей компании, ссылаясь на то, что истец постоянно судится с ними, имеет задолженность по оплате коммунальных расходов», — сказал собеседник агентства, добавив, что договор с ресурсоснабжающей организацией не удалось заключить по объективным причинам, а излишне начисленные суммы были возвращены.

Представитель суда отметил, что факты, указанные жителем, в управляющей компании не отрицали.

«Возражения ответчика суд признал необоснованными и не подлежащими принятию во внимание, поскольку обеспечение собственника квартиры коммунальной услугой надлежащего качества и своевременно входит в зону ответственности управляющей компании», — пояснил представитель суда.

Он уточнил, что за нарушение права потребителя на расчет платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирного дома в соответствии с законодательством с УК взыскана компенсацию морального вреда в сумме 1 тыс. рублей.

«Помимо указанного, с ответчика в пользу истца взысканы расходы по составлению искового заявления — 2 тыс. 500 рублей и представительские расходы — 8 тыс. рублей. В остальной части иск оставлен без удовлетворения», — сказал собеседник агентства.

По его словам, на данное решение суда представителем ответчика подана апелляционная жалоба.