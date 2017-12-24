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В Иссе ООО «Коммунальные услуги» оштрафовано за некачественную воду

12:51 | 24.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Штраф 20 тыс. рублей назначен ООО «Коммунальные услуги» за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к качеству питьевой воды в поселке Исса Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

В Иссе ООО «Коммунальные услуги» оштрафовано за некачественную воду

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Нарушения были зафиксированы 19 октября в ходе административного расследования.

Пробы холодной воды на органолептические и санитарно-химические показатели были отобраны в скважине на улице Молодежной и квартирах двух домов на близлежащих улицах.

Согласно заключению эксперта центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области, в воде из скважины были примерно в два раза превышены общая жесткость и содержание железа. В пробах из квартир также зафиксированы нарушения.
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