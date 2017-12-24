Виктор Кувайцев поручил запустить водопровод в Лесном 27 декабря ЖКХ

Пенза, 24 декабря 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил запустить в действие новый водопровод поселке Лесном 27 декабря.

Фото: Penza-gorod.ru

«Пуск воды по вновь построенному водопроводу с врезкой в существующие сети поселка Лесного необходимо выполнить 27 декабря. Вы обязаны уложиться в установленные контрактом сроки», — сказал он в ходе посещения места работ в воскресенье, 24 декабря.

Бригадир участка доложил ему, что подрядной организацией ООО «Техстрой» выполнены работы по обваловке резервуаров, наружному освещению, монтажу насосной станции, а также проводится установка ограждения.

Виктор Кувайцев обратил внимание на неудовлетворительное состояние теплотрассы, которая проходит параллельно сетям водоснабжения в поселке Лесном и поручил своему заместителю Магомеду Агамагомедову выяснить балансовую принадлежность объекта, сообщает пресс-служба администрации Пензы.