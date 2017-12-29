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В Лесном запущен новый водопровод

12:13 | 29.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 29 декабря 2017. PenzaNews. Новый водопровод официально введен в эксплуатацию в поселке Лесном города Пензы в пятницу, 29 декабря.

В Лесном запущен новый водопровод

Фото: Penza-gorod.ru

«Это значимое событие не только для поселка, но и для города в целом. Данный проект был реализован на условиях софинансирования с областным бюджетом благодаря поддержке губернатора Ивана Александровича Белозерцева. [...] Заречный пошел навстречу и предоставил точку подключения, в связи с чем выражаем руководству города благодарность за сотрудничество», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев в ходе церемонии по случаю запуска водопровода.

Он отметил, что сложность строительства объекта заключалась в удаленности сетей от города — организация ООО «Техстрой» протянула 2,7 км водопровода от Заречного до существующих внутриквартальных сетей поселка.

«Производительность водопровода и нового оборудования обеспечат поселок качественной питьевой водой, отвечающей существующим стандартам. Это позволит населенному пункту развиваться, прирастать новыми жилыми домами и объектами социальной инфраструктуры. По этому пути мы пойдем в 2018 году. Рассматриваем в качестве следующих объектов поселки Победа и Зиф», — сказал мэр.

Виктор Кувайцев лично проверил подачу воды, посетив один из домов на улице Молодогвардейской.

Местные жители выразили благодарность городской и областной власти за то, что их просьбы были услышаны и удалось решить вопрос, волновавший население много лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», муниципальный контракт на строительство магистральной водопроводной сети до Лесного был заключен с ООО «Техстрой» по итогам электронного аукциона, состоявшегося 3 августа.

Его цена составила более 38 млн. рублей.

Строительство магистральной водопроводной сети было выполнено в рамках подпрограммы «Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов города Пензы» муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

Новый водопровод предназначен для снабжения жителей поселка и исправительной колонии №8 питьевой водой.
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