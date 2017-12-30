В Заречном завершены намеченные на 2017 год работы по капремонту домов ЖКХ

Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. План капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 2017 года выполнен в Заречном Пензенской области полностью.

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Как сообщает пресс-служба Регионального фонда капремонта МКД, последним объектом стал дом №24 на проспекте Мира, где были выполнены работы по капремонту внутридомовых инженерных систем электроснабжения, холодного и горячего водоснабжения, а также отопления.

При приведении в порядок системы отопления трубы верхней разводки были заменены на стальные, а стояки и трубы нижней разводки — на армированные полипропиленовые.

Система электроснабжения полностью заменена на новую с выносом квартирных счетчиков в межэтажные щитки. Взамен старого вводно-распределительного устройства установлено новое.

При ремонте систем холодного и горячего водоснабжения трубы были полностью заменены на армированные полипропиленовые.

Программой капремонта предусмотрено продолжение работ в доме: в 2020 году они затронут крышу, а в 2024 — фасад и фундамент.