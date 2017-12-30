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В Пензе появилась снегоплавильная установка

16:05 | 30.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» приобрело снегоплавильную установку «Vulcan-60M», стоимость которой, согласно данным сайта госзакупок, составляет 2 млн. 930 тыс. рублей.

В Пензе появилась снегоплавильная установка

Фото: Penza-gorod.ru

Кроме того, в распоряжение МУПа поступило шесть ручных снегоуборщиков «Stiga Snow Blizzard».

В субботу, 30 декабря, новую технику оценили мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин.

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Директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев пояснил принцип работы снегоуборочных машин и сообщил о готовности их эксплуатировать, как только выпадут осадки.

В свою очередь мэр отметил, что снегоплавильная установка — хорошая альтернатива вывозу снега.

«Она позволит быстрее и экономичнее ликвидировать снежные массы, а снегоуборщики за счет своей компактности станут первым помощником при очистке тротуаров без вреда для покрытия и бордюрного камня», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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