В Пензе появилась снегоплавильная установка ЖКХ Пенза, 30 декабря 2017. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Пензадормост» приобрело снегоплавильную установку «Vulcan-60M», стоимость которой, согласно данным сайта госзакупок, составляет 2 млн. 930 тыс. рублей. Фото: Penza-gorod.ru Кроме того, в распоряжение МУПа поступило шесть ручных снегоуборщиков «Stiga Snow Blizzard». В субботу, 30 декабря, новую технику оценили мэр Пензы Виктор Кувайцев и его заместитель Юрий Ильин. Читайте также

В Пензе откажутся от пескосоляной смеси при уборке снега с дорог Директор МУП «Пензадормост» Юрий Парастаев пояснил принцип работы снегоуборочных машин и сообщил о готовности их эксплуатировать, как только выпадут осадки. В свою очередь мэр отметил, что снегоплавильная установка — хорошая альтернатива вывозу снега. «Она позволит быстрее и экономичнее ликвидировать снежные массы, а снегоуборщики за счет своей компактности станут первым помощником при очистке тротуаров без вреда для покрытия и бордюрного камня», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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