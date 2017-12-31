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Мэр распорядился навести порядок на улицах Пензы после новогодней ночи к утру 1 января

11:40 | 31.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил директору МУП «Пензадормост» Юрию Парастаеву оперативно организовать работу по уборке мест массовых гуляний после новогодней ночи, где, как ожидается, многие жители будут запускать фейерверки и другие пиротехнические изделия.

Мэр распорядился навести порядок на улицах Пензы после новогодней ночи к утру 1 января

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«После проведения праздничных мероприятий необходимо уделить особое внимание наведению порядка в местах массовых гуляний горожан. К утру 1 января город должен быть чистым», — сказал он в ходе рабочей встречи, состоявшейся в мэрии воскресенье, 31 декабря.

В свою очередь Юрий Парастаев отчитался о том, каким образом в настоящее время осуществляется содержание улично-дорожной сети.

«Для обеспечения безопасности дорожного движения проводим ремонт аварийных участков, засыпаем ямки щебнем. В каждом районе работает по одному экипажу дорожных рабочих. Впоследствии мелкоямочный ремонт будем проводить с использованием литого асфальта. На случай изменения погодных условий специализированная техника находится на дежурстве», — доложил он.

Руководитель МУПа добавил, что места образования наледи обрабатываются специальными материалами, ведется уборка мусора на остановочных павильонах, мостах и путепроводах.
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