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Прокуратура взяла на контроль ликвидацию утечки на проспекте Победы в Пензе

14:10 | 31.12.2017 | ЖКХ

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Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области взяла на контроль вопрос ликвидации утечки на проспекте Победы в Пензе, из-за которой было приостановлено водоснабжение пяти многоквартирных домов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Прокуратура взяла на контроль ликвидацию утечки на проспекте Победы в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По информации ООО «Горводоканал», около 11.00 приостановлено водоснабжение пяти многоквартирных домов на проспекте Победы. Ресурсоснабжающей организацией производится срочная ликвидация утечки», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в центре внимания надзорного ведомства — соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.
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