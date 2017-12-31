Прокуратура взяла на контроль ликвидацию утечки на проспекте Победы в Пензе ЖКХ

Пенза, 31 декабря 2017. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области взяла на контроль вопрос ликвидации утечки на проспекте Победы в Пензе, из-за которой было приостановлено водоснабжение пяти многоквартирных домов. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«По информации ООО «Горводоканал», около 11.00 приостановлено водоснабжение пяти многоквартирных домов на проспекте Победы. Ресурсоснабжающей организацией производится срочная ликвидация утечки», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что в центре внимания надзорного ведомства — соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.