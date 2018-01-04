Мэр Пензы потребовал ликвидировать свалки на пустырях
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Пенза, 4 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал ликвидировать на пустырях скопления мусора, которые обнаружились под растаявшим снегом.
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«По красным линиям, в центральной части города санитарный патруль хорошо поработал, но остались пустыри в Ахунах, на Шуисте и в других микрорайонах, где после схода снега выявили скопление мусора», — сказал мэр в ходе совещания в администрации города.
Он распорядился направить на это силы МУП «Зеленое хозяйство Пензы» и МУП «Пензадормост».
Также Виктор Кувайцев поручил главам районных администраций города провести работу с управляющими компаниями и организовать вывоз мусора с переполненных контейнерных площадок.
Кроме этого, глава администрации рекомендовал МУП «Пензадормост» провести очистку прилотковой части автодорог от грязи, сообщает пресс-служба мэрии.