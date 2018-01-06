EN
10:39:05 Суббота, 6 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Пензе проверили работу котельных

09:05 | 06.01.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы проверили работу пунктов теплоснабжения в целях предупреждения возможных аварийных ситуаций, связанных с перебоями в системе ЖКХ.

В Пензе проверили работу котельных

Фото: Penza-gorod.ru

Они проконтролировали дежурство диспетчерских служб, функционирование аварийных бригад, параметры работы котельных, а также действия персонала по поддержанию работоспособности технологических процессов и оборудования.

В частности, проверка проведена на объектах АО «Пензтеплоснабжение» — «610 квартал», «Галетная», «Урицкого», «Совхоз-техникум» и котельная «Арбеково», относящаяся к ПАО «Т Плюс».

Выявлено, что дежурство на них организовано в рамках инструкций, пропускной режим соблюдается, параметры поддерживаются в соответствии с погодными условиями.

Проверенные дежурные диспетчерские службы организаций находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные происшествия, свои задачи выполняют в соответствии с инструкциями, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
В Пензе в кафе и баре выявлены факты продажи нелегального алкоголя Митрополит Серафим наградил пензенских сотрудников Росгвардии
В Октябрьском районе Пензы ликвидированы четыре стихийные свалки В торговом зале магазина в центре Пензы произошел пожар
В Пензе задержан подозреваемый в грабеже, совершенном ради подарка другу В Пензе стартовал прием нормативов ГТО
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver