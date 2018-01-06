В Пензе проверили работу котельных ЖКХ

Пенза, 6 января 2018. PenzaNews. Сотрудники управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы проверили работу пунктов теплоснабжения в целях предупреждения возможных аварийных ситуаций, связанных с перебоями в системе ЖКХ.

Фото: Penza-gorod.ru

Они проконтролировали дежурство диспетчерских служб, функционирование аварийных бригад, параметры работы котельных, а также действия персонала по поддержанию работоспособности технологических процессов и оборудования.

В частности, проверка проведена на объектах АО «Пензтеплоснабжение» — «610 квартал», «Галетная», «Урицкого», «Совхоз-техникум» и котельная «Арбеково», относящаяся к ПАО «Т Плюс».

Выявлено, что дежурство на них организовано в рамках инструкций, пропускной режим соблюдается, параметры поддерживаются в соответствии с погодными условиями.

Проверенные дежурные диспетчерские службы организаций находятся в постоянной готовности к реагированию на возможные происшествия, свои задачи выполняют в соответствии с инструкциями, сообщает пресс-служба мэрии.