Коммунальная авария на улице Лобачевского в Пензе устранена ЖКХ

Пенза, 7 января 2018. PenzaNews. Коммунальная авария на улице Лобачевского в Пензе, из-за которой тепло некоторое время не поступало в восемь многоквартирных жилых домов, устранена.

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«Началось заполнение системы, через час включат отопление», — доложил заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин мэру Виктору Кувайцеву.

Он отметил, что после пуска тепла будет проведен поквартирный обход для проверки соблюдения температурного режима.

Ситуация находится на личном контроле Виктора Кувайцева, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», порыв на тепломагистрали на улице Лобачевского произошел в субботу, 6 января. К замене поврежденного участка сотрудники МКП «Теплоснабжение города Пензы» приступили на следующий день.