В Пензе в связи с гололедом уделят особое внимание обработке тротуаров ЖКХ

Пенза, 8 января 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил главам администраций районов Пензы организовать и проконтролировать тщательную обработку тротуаров и внутридворовых дорог противогололедными материалами.

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«В связи со сложившимися погодными условиями в целях обеспечения безопасности горожан необходимо обработать пешеходные зоны города, внутридворовые территории противогололедными материалами», — сказал он в ходе совещания в мэрии в понедельник, 8 января.

Глава городской администрации добавил, что также следует проверить состояние прилегающих территорий у организаций, предприятий и магазинов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев поручил начальнику управления культуры Пензы Вере Фейгиной как дежурному по городу держать этот вопрос на контроле.