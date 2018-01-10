В Пензе растет число домов, которые исключают из программы капремонта ЖКХ

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Количество жилых многоквартирных домов, которые Региональный фонд капитального ремонта МКД исключает из программы капремонта, несмотря на исправную уплату соответствующих взносов жильцами, выросло в Пензе за последние полгода. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

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По его словам, регоператор предлагает отнести данные объекты к ветхому и аварийному жилью.

Комментируя данную информацию, мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился подготовить подробную справку по этому вопросу.

«Жители домов, исключенных из программы капремонта за последние полгода, недоумевают, в связи с чем это сделано, обращаются в вышестоящие инстанции за разъяснениями», — отметил он.

Глава администрации Пензы добавил, что городская программа по расселению ветхого и аварийного жилья уже включает в себя около 40 домов.

«Мы должны проработать этот вопрос исходя из реальной ситуации», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.