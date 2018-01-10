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В Пензе растет число домов, которые исключают из программы капремонта

12:56 | 10.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Количество жилых многоквартирных домов, которые Региональный фонд капитального ремонта МКД исключает из программы капремонта, несмотря на исправную уплату соответствующих взносов жильцами, выросло в Пензе за последние полгода. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

В Пензе растет число домов, которые исключают из программы капремонта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, регоператор предлагает отнести данные объекты к ветхому и аварийному жилью.

Комментируя данную информацию, мэр Пензы Виктор Кувайцев распорядился подготовить подробную справку по этому вопросу.

«Жители домов, исключенных из программы капремонта за последние полгода, недоумевают, в связи с чем это сделано, обращаются в вышестоящие инстанции за разъяснениями», — отметил он.

Глава администрации Пензы добавил, что городская программа по расселению ветхого и аварийного жилья уже включает в себя около 40 домов.

«Мы должны проработать этот вопрос исходя из реальной ситуации», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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