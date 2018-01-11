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В Пензе суд отказал «Т Плюс» в отмене решения УФАС по делу об аренде оборудования ТЭЦ-2

16:16 | 11.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 11 января 2018. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области отказал в удовлетворении искового заявления ПАО «Т Плюс» о признании незаконным решения от 21 июля 2017 года, которым действия данной организации и ООО «Региональная распределительная сетевая компания» о передаче в аренду электросетевого оборудования (ОРУ-110 кВ) ТЭЦ-2 были признаны нарушением закона о защите конкуренции. Об этом сообщает пресс-служба регионального антимонопольного ведомства.

В Пензе суд отказал «Т Плюс» в отмене решения УФАС по делу об аренде оборудования ТЭЦ-2

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По делу установлено, что оборудование, которое является составной частью пензенской ТЭЦ-2, было передано «РРСК» в 2014 году. При этом оно, а также имущество, оставшееся у компании «Т Плюс», представляет собой единый комплекс — объект по производству, приему и распределению электрической энергии.

Комиссия УФАС пришла к выводу, что переданное в аренду движимое имущество не может эксплуатироваться отдельно от остальной части электростанции и быть признано технологически независимым объектом.

Поскольку оперативное обслуживание ОРУ-110 кВ и основной части пензенской ТЭЦ-2 выполняется одним и тем же персоналом, выполняющим оперативное обслуживание электроустановок, наличие договора с «РРСК» о содержании объектов позволило ПАО «Т Плюс» не нести соответствующие расходы при осуществлении деятельности на розничном рынке электроэнергии. Тем самым для компании были созданы преимущества.

В ходе рассмотрения дела определено, что действия «Т Плюс» и «РРСК» привели или могли привести к ограничению конкуренции — в частности, к навязыванию ПАО «МРСК Волги» необоснованной платы за услуги по передаче электрической энергии.

Кроме того, согласно выводам УФАС, выделение оборудования из единого имущественного комплекса электрических станций и создание на их базе сетевых организаций с целью получения доходов за счет оплаты передачи электроэнергии через соответствующие объекты приводит к дополнительной тарифной нагрузке на потребителей услуг.
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