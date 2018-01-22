В Пензе жильцам двух домов пересчитали плату за электроэнергию ЖКХ

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Перерасчет размера платы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества, произведен в отношении двух многоквартирных домов Пензы — №55 на улице Ухтомского и №25 на улице Клары Цеткин — за период с января по май 2017 года. Об этом сообщается на сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

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По данным ведомства, управляющие компании этих МКД — ОАО «Жилье-24» по ОЖФ и ООО «Железнодорожная» — при начислении платы использовали норматив потребления коммунального ресурса, а не фактические показания общедомовых приборов учета электроэнергии. Также была принята во внимание документально неподтвержденная площадь общего имущества.

Сумма средств, возвращенных жителям, составила около 190 тыс. рублей, в том числе свыше 167 тыс. рублей — по дому на улице Клары Цеткин.