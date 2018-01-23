В Богословке полигон для складирования отходов обустроен на сельхозземлях — прокуратура ЖКХ

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Участок на территории Богословского сельсовета Пензенской области, на котором обустроен полигон для твердых коммунальных отходов, относится к землям сельхозназначения с видом разрешенного использования для нужд АПК. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Пензенского района по результатам проведенной проверки.

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«Кроме того, полигон необоснованно включен в генеральный план поселения как объект местного значения. Он не отвечает многочисленным требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Выявленные нарушения создают опасность для окружающей среды и нарушают права жителей населенного пункта», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в адрес руководителя местной администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении.

«Также информация о результатах проверки направлена в управление Роспотребнадзора Пензенской области для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», — добавила собеседница агентства.