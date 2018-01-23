EN
12:52:26 Вторник, 23 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Богословке полигон для складирования отходов обустроен на сельхозземлях — прокуратура

09:29 | 23.01.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Участок на территории Богословского сельсовета Пензенской области, на котором обустроен полигон для твердых коммунальных отходов, относится к землям сельхозназначения с видом разрешенного использования для нужд АПК. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры Пензенского района по результатам проведенной проверки.

В Богословке полигон для складирования отходов обустроен на сельхозземлях — прокуратура. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, полигон необоснованно включен в генеральный план поселения как объект местного значения. Он не отвечает многочисленным требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. Выявленные нарушения создают опасность для окружающей среды и нарушают права жителей населенного пункта», — прокомментировала ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в адрес руководителя местной администрации внесено представление, которое находится на рассмотрении.

«Также информация о результатах проверки направлена в управление Роспотребнадзора Пензенской области для решения вопроса о возбуждении дел об административных правонарушениях по ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и ст. 8.2 «Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами», — добавила собеседница агентства.
Актуальное
Читайте также
Тамара Плетнева проведет прием граждан в Пензе Пензенская триатлонистка отправится на сборы на Кипр
Дольщики «Пензастроя» выиграли время Губернатор обсудил кадровый вопрос с главами предприятий Ленинского района Пензы
Прокуратура взяла на контроль отключение тепла в 12 домах и двух школах Пензы В Пензе стартовал региональный чемпионат профмастерства WorldSkills Russia
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама