Прокуратура взяла на контроль отключение тепла в 12 домах и двух школах Пензы ЖКХ

Пенза, 23 января 2018. PenzaNews. Прокуратура проконтролирует соблюдение требований законодательства при отключении подачи теплоносителя в районе улиц Чкалова, Куйбышева, Красной и Лермонтова в Пензе.

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«По информации АО «Т Плюс теплосеть Пенза», 23 января для устранения повреждений на теплотрассе с 9.00 до 20.00 отключается отопление по улицам Чкалова, Куйбышева, Красной и Лермонтова. В зоне отключения находятся 12 многоквартирных жилых домов и две школы», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в центре внимания надзорного органа будет, в частности, соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов.