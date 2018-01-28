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Виктор Кувайцев призвал пензенских дорожников тщательнее очищать от снега заездные карманы

14:24 | 28.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 28 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева обеспечить тщательную очистку от снега заездных карманов вблизи остановок общественного транспорта.

Виктор Кувайцев призвал пензенских дорожников тщательнее очищать от снега заездные карманы

Фото: Penza-gorod.ru

«Ваша задача в условиях отсутствия снегопада обеспечивать нормативную ширину проезжей части, своевременно вывозить снег. Особое внимание нужно уделить заездным карманам остановок общественного транспорта, а также пешеходным переходам вблизи учреждений образования и здравоохранения», — отметил мэр в ходе встречи с руководителем предприятия в воскресенье, 28 января.

Юрий Парастаев сообщил Виктору Кувайцеву, что в настоящее время основные усилия работников МУП «Пензадормост» направлены на вывоз снега, они очищают улицы Урицкого, Суворова, Карпинского и Терновского.

«Вчера днем работали на проспектах Победы и Строителей, в центральной части города — на улицах Володарского, Московской и многих других объектах улично-дорожной сети. В ночь на 28 января снежные навалы убирали с улиц Лермонтова, Терновского, Гагарина, Суворова, Некрасова, с Сурского моста. Всего за прошедшие сутки было вывезено 5 тыс. кубометров снега», — пояснил он.

По словам Юрия Парастаева, ночью будут организованы работы, в частности, на улицах Баумана, Центральной, Урицкого и Лермонтова, сообщает пресс-служба мэрии.
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