В Кузнецке мэр призвал помочь нуждающимся дровами ЖКХ

Кузнецк, 29 января 2018. PenzaNews. Глава администрации Кузнецка Пензенской области Сергей Златогорский поручил оказать семьям группы риска, проживающим в частном секторе, необходимую помощь в связи с установившейся морозной погодой.

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«Надо посмотреть, как люди зимуют, и если совсем топиться нечем, помочь им в этом деле — напилить дров или организовать доставку», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 29 января.

Сергей Златогорский отметил, что специалистам отдела соцзащиты населения администрации города совместно с сотрудниками правоохранительных органов и МЧС необходимо провести рейды по этим семьям, чтобы проверить соблюдение требований пожарной безопасности.

Мэр Кузнецка добавил также, что нужно оперативно реагировать в случае возникновения аварийных ситуаций.

«Сейчас самый пик морозов. Прошу все службы, в том числе управляющие компании, отнестись к ситуации с пониманием. В полной готовности должны быть аварийные бригады», — цитирует Сергея Златогорского пресс-служба администрации Кузнецка.