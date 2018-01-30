В Пензе депутаты гордумы начали проводить выездные консультации ЖКХ

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Глава Пензы Валерий Савельев, который также является депутатом от округа №26, дал старт работе выездной приемной гордумы.

Фото: Pgduma.ru

Первым пунктом, где сделал остановку стилизованный микроавтобус, стал двор у дома №40 на улице Московской.

Как сообщает пресс-служба гордумы, жильцы обратились к Валерию Савельеву с различными вопросами. В частности, они касались планов по капитальному ремонту дома, обустройства въезда во двор, а также ограничения стоянки со стороны улицы Максима Горького.

На часть из них глава города дал ответы и разъяснения на месте, а по другим пообещал запросить дополнительную информацию у ответственных лиц.

Предполагается, что в ближайшее время выездные консультации пройдут во всех избирательных округах.