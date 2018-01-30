В Пензенской области дорожные службы готовятся к метели ЖКХ

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Дорожные службы Пензенской области переведены в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемой 31 января метелью и порывистым ветром до 20 метров в секунду.

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Как сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор», для устранения последствий снегопада и круглосуточной противогололедной обработки трасс М5 «Урал», Р208 «Тамбов — Пенза» и Р158 «Нижний Новгород — Саратов» мобилизовано более 120 единиц спецтехники.

По данным пресс-службы администрации Пензы, первый вице-мэр Сергей Волков также распорядился в ночь на 31 января задействовать максимальное количество техники и людей, чтобы оперативно ликвидировать последствия снегопада на дорогах города.

Он рекомендовал главам администраций районов и руководителям компаний, ответственных за очистку территорий от снега, лично контролировать организацию работ.