Глава управления ЖКХ Пензы оштрафован за несвоевременный ответ на обращение ЖКХ

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин оштрафован на 5 тыс. рублей за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, основанием стала жалоба местной жительницы.

«Установлено, что в нарушение ст. 12 федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ответ на обращение этой женщины по вопросу затопления квартиры был дан начальником управления ЖКХ города с превышением предусмотренного законом 30-дневного срока», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что обоснований продления сроков рассмотрения при этом представлено не было.

«Сотрудник ведомства, у которого на рассмотрении находилось обращение, привлечен к дисциплинарной ответственности», — отметила Светлана Артамонова.