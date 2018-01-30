В Пензе жителям незаконно начислили за электричество около 7 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 30 января 2018. PenzaNews. Одиннадцать управляющих компаний незаконно начислили 6,6 млн. рублей жителям 143 многоквартирных домов Пензы за электроэнергию, потребленную при содержании общего имущества МКД.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте Госжилстройтехинспекции Пензенской области, при начислении платы за коммунальный ресурс за период с января по май 2017 года был неправомерно использован норматив, а не фактические показания общедомовых приборов учета.

В связи с этим представители ведомства выдали предписания, в соответствии с которыми требовалось произвести перерасчет и отразить его в платежных документах за декабрь 2017 года.

Однако в ходе проведенной проверки установлено, что перерасчет выполнен не в полном объеме.

Госжилстройтехинспекция потребовала исправить ситуацию и отразить перерасчет в квитанциях за январь 2018 года.