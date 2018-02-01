В Пензе в 2018 году планируется заменить 9 км теплосетей ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Компания «Т Плюс» планирует произвести в Пензе замену теплосетей протяженностью 9 км в 2018 году в рамках инвестиционной программы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

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«Если в 2014 году менялось 4 км, в 2015 — 6 км, в 2016 — 4 км, то в 2017 году заменили 8,9 км. План на 2018 год — те же 9 км поменять на тепловых сетях, чтобы можно было дальше комфортно проходить отопительный сезон», — уточнил собеседник агентства.

Он добавил, что в текущем году также планируется уделить большое внимание состоянию пензенских ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково».

«На ТЭЦ-1 будет ремонт турбин и котлов. Большой объем работ предстоит по береговой насосной станции, воду с которой мы используем для технических нужд. По плотине организовано автомобильное движение, но есть определенные вопросы к ее состоянию», — пояснил Андрей Ванин.

По его словам, значительная часть средств инвестпрограммы — около 75 млн. рублей — будет направлена на реконструкцию сбросного участка, чтобы стекающая вода и далее не разрушала плотину.

Андрей Ванин сообщил, что энергокомпания закладывает 440 млн. рублей на ремонтную программу и 560 млн. — на инвестиционную в Пензе и Саранске.

«Из-за того, что Пенза в худшем состоянии, мы около 60% [денежных средств] потратим сюда», — отметил главный инженер филиала «Мордовский».

Он пояснил, что еще осенью были подготовлены и согласованы необходимые сметы, а в настоящее время проходит закупочная программа, заключены договоры на приобретение материалов — труб, запорной арматуры, комплектующих.

Андрей Ванин особо обратил внимание на то, что в текущем году, как и в прошлом, заменой труб займутся перед ремонтом дорог в Пензе.

«Мы составляем график перекладки тепловых сетей и отключений там, где проходит наша магистраль. График согласовываем с администрацией [Пензы]. На этом этапе они отслеживают, чтобы не произошло так, что они заасфальтировали, а мы потом отключили и начали ремонтировать», — сказал главный инженер.

В качестве примера он привел улицу Циолковского, где теплосети планируется заменить перед ремонтом проезжей части.