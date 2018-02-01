Пензу планируется вывести на уровень Саранска по качеству теплоснабжения ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Филиал «Мордовский» ПАО «Т Плюс», который объединяет генерирующие и теплосетевые активы в двух городах, нацелен организовать работу в сфере теплоснабжения на территории Пензы по примеру Саранска. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный инженер филиала Андрей Ванин, назначенный на эту должность в декабре 2017 года.

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«Цель — вывести Пензу на тот уровень, на котором находится сейчас Саранск в части системы теплоснабжения, самих тепловых сетей. Плюс — на каждом источнике есть дополнительные резервы для того, чтобы сделать их более экономичными, более эффективными», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, технические показатели, которых удалось добиться за 2,5 года работы в нижегородском филиале компании, подтверждают, что в Пензе можно снизить затраты, а экономию направить на ремонт и замену теплосетей.

«Можно намного ниже опустить удельные расходы по реагентам на приготовление химочищенной воды, затраты на передачу, на производство электрической энергии. Эти вещи я просматриваю. Это позволит иметь определенное количество денег для того, чтобы их дальше вкладывать в тепловые сети, в источник», — сказал главный инженер.

Андрей Ванин отметил, что видит необходимость в ремонте зданий и сооружений, а также усовершенствовании оборудования, имеющегося в распоряжении «Т Плюс» в Пензе.

«Перед тем, как уйти в Нижний [Новгород], мы в Саранске большую работу провели по автоматизации тепловых сетей — мы все теплопункты и насосные [станции] автоматизировали. Многие процессы можно автоматизировать и здесь, чтобы просто облегчить работу оперативному персоналу», — сказал собеседник агентства.

Ванин Андрей Геннадьевич родился в Златоусте Челябинской области в 1964 году.

В 1989 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Электрификация сельского хозяйства». Кандидат технических наук.

В 1989–1993 годах работал инженером по наладке теплотехнического оборудования в управлении «Саранскпусконаладка» мордовского ОиНПО «Прогресс».

В 1993–2002 годах — начальник смены цеха, заместитель начальника производственно-технического отдела, заместитель главного инженера саранских тепловых сетей ОАО «Мордовэнерго».

В 2002–2007 годах — главный инженер ОАО «Мордовская теплосетевая компания».

С 2007 по 2015 годы — главный инженер Мордовского филиала ГК «Т Плюс».

С июля 2015 года — главный инженер Нижегородского филиала ГК «Т Плюс».

В декабре 2017 года назначен главным инженером филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».