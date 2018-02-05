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Снежная каша заполнила улицы Пензы

14:39 | 05.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Непогода заметно осложнила обстановку на дорогах Пензы: в понедельник, 5 февраля, неудобства испытали как автомобилисты, так и пешеходы, которым пришлось передвигаться по воде и снежной каше.

Снежная каша заполнила улицы Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Сильный дождь, периодически переходивший в ледяной, обрушился на регион еще в минувшее воскресенье, 4 февраля, а к началу рабочей недели ситуация ухудшилась.

Жители ряда районов Пензы отметили неудовлетворительную работу дворников. Территории вблизи многоквартирных домов стали труднопроходимыми.

Месиво из тающего снега и грязи оперативно с внутридворовых территорий убрано не было.

Также пензенцы отметили плохую работу коммунальных служб в центре города. В частности, под воду ушла территория вблизи здания правительства Пензенской области.

Сложная обстановка наблюдалась и на дорогах. К привычным утренним пробкам понедельника добавились заторы, вызванные затоплением проезжей части.

Так, автомобили не могли проехать в районе гимназии №13 по улице Тернопольской, которая на время превратилась в реку.

Заторы возникли на подъемах, где особенно трудно приходилось водителям фур, а также на мостах и путепроводах.

Вместе с тем еще в минувший вторник, 30 января, губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение о введении на территории Пензенской области режима повышенной готовности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями.
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