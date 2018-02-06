Пензенские ТСЖ и кооперативы размещают сведения в ГИС ЖКХ не в полном объеме ЖКХ

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. 95 товариществ собственников жилья, жилищно-строительных и иных кооперативов из 100, которые на данный момент успели проверить сотрудники Госжилстройтехинспекции Пензенской области, размещают информацию в ГИС ЖКХ не в полном объеме. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник, 6 февраля.

Фото: Dom.gosuslugi.ru

В отношении них приняты меры административного реагирования.

В соответствии с требованиями законодательства, ТСЖ, ЖСК и ЖК обязаны обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности, оказываемых услугах и выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также об их стоимости и тарифах посредством размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Статьей 155 Жилищного кодекса РФ установлено, что платежные документы, информация о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также о задолженности тоже подлежат размещению в ГИС ЖКХ.