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В Пензенской области организации ЖКХ задолжали за энергоресурсы более 3 млрд. рублей

14:43 | 09.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Задолженность организаций ЖКХ за поставленные энергоресурсы превысила в Пензенской области на начало 2018 года 3 млрд. рублей. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев в ходе визита в Пензу.

В Пензенской области организации ЖКХ задолжали за энергоресурсы более 3 млрд. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Несмотря на принимаемые меры, значительной остается задолженность организаций ЖКХ за поставленные энергоресурсы, размер которой на начало этого года составил 3 млрд. 200 млн. рублей, поэтому считаю, что снижение почти на треть числа выявленных в данной сфере преступлений является основанием для серьезного анализа», — сказал он в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Сергей Зайцев отметил, что и в Приволжском федеральном округе, и в целом по стране в данной сфере отмечается рост возбужденных уголовных дел.
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