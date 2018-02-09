Назрела острая необходимость в принятии программ расселения аварийного жилья — Канцерова ЖКХ

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Прокурор Пензенской области Наталья Канцерова считает, что в регионе назрела острая необходимость в принятии программ расселения и сноса аварийных домов, признанных таковыми после 1 января 2012 года.

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По ее словам, их насчитывается более 190.

«Особенно это касается объектов, подверженных высокому риску разрушений, например, таких, как дом №35 по улице Ударной», — отметила Наталья Канцерова в ходе расширенного заседания коллегии прокуратуры Пензенской области в пятницу, 9 февраля.

Она особо обратила внимание на то, что с учетом высокой дотационности местных бюджетов реализовать указанные полномочия муниципалитетам без поддержки со стороны региона будет «крайне затруднительно».