В Кузнецком районе около 10 тыс. жителей остались без газа
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Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Около 10 тыс. жителей Кузнецкого района Пензенской области — Евлашево, Ульяновки и ряда сел Большетруевского сельсовета — остались без газа в пятницу, 9 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
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«Установлено, что повреждение газопровода высокого давления произошло при проведении земляных работ», — пояснила собеседница агентства.
Она отметила, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Сотрудниками газоснабжающей организации проводятся аварийно-восстановительные работы. Ситуация с восстановлением газоснабжения населенных пунктов находится на контроле прокуратуры Кузнецкого района», — сказала Светлана Артамонова.