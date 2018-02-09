В Кузнецком районе около 10 тыс. жителей остались без газа ЖКХ Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Около 10 тыс. жителей Кузнецкого района Пензенской области — Евлашево, Ульяновки и ряда сел Большетруевского сельсовета — остались без газа в пятницу, 9 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Установлено, что повреждение газопровода высокого давления произошло при проведении земляных работ», — пояснила собеседница агентства. Она отметила, что обстоятельства произошедшего устанавливаются. «Сотрудниками газоснабжающей организации проводятся аварийно-восстановительные работы. Ситуация с восстановлением газоснабжения населенных пунктов находится на контроле прокуратуры Кузнецкого района», — сказала Светлана Артамонова. Нашли ошибку в тексте?

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