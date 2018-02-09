EN
02:38:35 Суббота, 10 февраля
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

В Кузнецком районе около 10 тыс. жителей остались без газа

20:09 | 09.02.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 9 февраля 2018. PenzaNews. Около 10 тыс. жителей Кузнецкого района Пензенской области — Евлашево, Ульяновки и ряда сел Большетруевского сельсовета — остались без газа в пятницу, 9 февраля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Кузнецком районе около 10 тыс. жителей остались без газа

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что повреждение газопровода высокого давления произошло при проведении земляных работ», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«Сотрудниками газоснабжающей организации проводятся аварийно-восстановительные работы. Ситуация с восстановлением газоснабжения населенных пунктов находится на контроле прокуратуры Кузнецкого района», — сказала Светлана Артамонова.
Актуальное
Читайте также
Наталья Канцерова назвала проблему дольщиков значимой для Пензенской области Неделя НКО стартует в Пензенской области 12 февраля
Назрела острая необходимость в принятии программ расселения аварийного жилья — Канцерова В Пензе водителя грузовика будут судить за ДТП, в котором пострадала женщина
Жительница Пензы лишилась около 30 тыс. рублей после переписки в соцсети В роддоме Пензы стали получать результаты анализов в разы быстрее
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама