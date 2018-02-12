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Пензенское УФАС прекратило дело в отношении МУП по очистке города

13:08 | 12.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 12 февраля 2018. PenzaNews. Управление ФАС России по Пензенской области прекратило дело в отношении МУП по очистке города, возбужденное по признакам нарушения закона о защите конкуренции.

Пензенское УФАС прекратило дело в отношении МУП по очистке города. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ранее в ведомство поступили обращения от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по сбору и транспортировке твердых бытовых отходов на территории Пензы, Заречного и Бессоновского района в отношении МУПа по вопросу расторжения договоров на оказание услуг по утилизации ТБО.

«На заседании комиссии УФАС представители организаций сообщили, что действия МУП по очистке города не привели к ущемлению их интересов. Они указали, что в настоящее время между хозяйствующими субъектами и предприятием действуют ранее заключенные договоры на утилизацию отходов, а также идет процесс согласования условий новых — на оказание услуг по захоронению ТКО и твердых отходов производства», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФАС России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что ввиду отсутствия ущемления интересов хозяйствующих субъектов было решено прекратить данное дело.
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