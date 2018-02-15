В Пензе дан старт проекту по популяризации раздельного сбора мусора ЖКХ

Пенза, 15 февраля 2018. PenzaNews. Пензенское отделение экологической общественной организации «Эка» объявило о старте межрегионального проекта «ВторБум», который призван содействовать популяризации раздельного сбора мусора и бережного отношения к ресурсам.

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В его рамках раз в полгода планируется поощрять наиболее активных участников.

Согласно положению, к проекту могут присоединиться школы, учреждения культуры, здравоохранения, коммерческие компании, общественные организации, а также все заинтересованные жители.

Им предлагается внедрить в быту и на производстве принципы раздельного сбора отходов, в том числе макулатуры, пластика и стекла, с их последующим направлением на вторичную переработку.

При необходимости организаторы обеспечат участников информационными материалами.

В свою очередь организации, занимающиеся сбором, вывозом и переработкой отходов, в рамках проекта будут осуществлять транспортировку вторсырья.