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В Пензе ночью на уборку снега выйдет более 60 единиц техники

18:14 | 18.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Более 60 единиц техники планируется задействовать в работах по уборке снега в Пензе в ночь на понедельник, 19 февраля. Об этом заместитель начальника МУП «Пензадормост» Максим Иванкин проинформировал мэра Виктора Кувайцева.

В Пензе ночью на уборку снега выйдет более 60 единиц техники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в дневное время на улицах города работали 37 комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей.

В свою очередь глава администрации Пензы поручил принять все необходимые меры для того, чтобы в начале рабочей недели дороги были в надлежащем состоянии.

«Необходимо своевременно заниматься уборкой улично-дорожной сети города, чтобы пензенцы могли беспрепятственно передвигаться по Пензе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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