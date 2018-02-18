В Пензе ночью на уборку снега выйдет более 60 единиц техники ЖКХ

Пенза, 18 февраля 2018. PenzaNews. Более 60 единиц техники планируется задействовать в работах по уборке снега в Пензе в ночь на понедельник, 19 февраля. Об этом заместитель начальника МУП «Пензадормост» Максим Иванкин проинформировал мэра Виктора Кувайцева.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в дневное время на улицах города работали 37 комбинированных дорожных машин и пескоразбрасывателей.

В свою очередь глава администрации Пензы поручил принять все необходимые меры для того, чтобы в начале рабочей недели дороги были в надлежащем состоянии.

«Необходимо своевременно заниматься уборкой улично-дорожной сети города, чтобы пензенцы могли беспрепятственно передвигаться по Пензе», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.