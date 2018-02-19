В Пензе более 50 домов и шесть учреждений остались без тепла ЖКХ

Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. 54 многоквартирных дома, три школы и столько же детсадов на улицах Ударной, Кулибина, Циолковского, Докучаева и Беляева в Пензе попали в зону отключения отопления в связи с необходимостью проведения работ по ремонту теплотрассы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она уточнила, что, по данным филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», отопление отключено с 10.00 понедельника, 19 февраля.

«По предварительным данным, работы будут продолжаться до 8.00 вторника, 20 февраля», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль прокуратуры области.