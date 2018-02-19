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В Пензе 96 домов и пять соцобъектов остались без тепла

16:37 | 19.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 19 февраля 2018. PenzaNews. 96 многоквартирных домов, две школы и три детских сада остались без отопления из-за прорыва теплотрассы в районе улицы Каракозова в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

В Пензе 96 домов и пять соцобъектов остались без тепла

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она уточнила, что, по данным филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс», отопление отключено с 13.00 понедельника, 19 февраля.

Светлана Артамонова уточнила, что авария затронула проспект Победы, улицы Карпинского, Коммунистическую, Ворошилова, Суворова, Герцена, Пролетарскую, Бекешскую, а также Жемчужный проезд.

«Соблюдение требований законодательства о допустимых перерывах в подаче коммунальных ресурсов поставлено на контроль прокуратуры области», — отметила собеседница агентства.
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