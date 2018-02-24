Виктор Кувайцев раскритиковал очистку дворов в Пензе ЖКХ

Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев высказал ряд замечаний по качеству очистки территории многоквартирных домов.

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«Люди жалуются, а со стороны некоторых управляющих компаний, например, тех, которые обслуживают дома в районе улицы 8 Марта, никакой реакции, хотя деньги от жильцов они получают. Значит, надо их мотивировать общими усилиями. Разговаривать с активом дома, фиксировать факты бездействия, направлять обращения в Госжилстройтехинспекцию», — сказал он в ходе проверки качества очистки города от снега в субботу, 24 февраля.

Мэр добавил, что коммерческие организации Пензы не всегда заботятся о чистоте входных групп и прилегающей территории.

«Особенно это касается тех, кто располагается на первых этажах жилых домов, как на улице Циолковского. Люди к ним идут за покупками, а они не могут привести в порядок свои участки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации города.