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Мэр Пензы призвал коммунальщиков убрать сугробы около объектов соцкультбыта

13:38 | 24.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева в первую очередь организовать уборку сугробов, образовавшихся около объектов соцкультбыта.

Мэр Пензы призвал коммунальщиков убрать сугробы около объектов соцкультбыта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«С наступлением тепла все начнет таять, потечет во дворы. Ликвидировать снежные массы нужно вовремя, усильтесь в этом направлении в первую очередь по пути следования в общеобразовательные учреждения, детские сады, объекты здравоохранения и возможные места подтопления в частном секторе», — отметил глава администрации Пензы в ходе объезда города в субботу, 24 февраля.

Он пояснил, что оперативная работа в этом направлении позволит не только обеспечить чистоту, но и сохранить в целости асфальт.

«Чем больше вывезем снега сейчас, тем лучше сбережем дорожное полотно, ведь это не только создание комфортных условий для передвижения горожан, но и важный фактор для сохранения дорог в нормативном состоянии», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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