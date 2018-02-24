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В Пензе на улице Кривозерье готовят основание для установки резервуара ливневки

15:31 | 24.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 24 февраля 2018. PenzaNews. Работа по подготовке основания для установки резервуара ливневой канализации начата на улице Кривозерье в Пензе.

В Пензе на улице Кривозерье готовят основание для установки резервуара ливневки

Фото: Penza-gorod.ru

Начальник городского управления капитального строительства Игорь Умнов в ходе посещения объекта в субботу, 24 февраля, проинформировал главу администрации Пензы Виктора Кувайцева о том, что монтаж резервуара и очистных сооружений планируется завершить до конца марта.

Мэр отметил, что улица Кривозерье включена в проект «Безопасные и качественные дороги» на 2018 год, поэтому ливневая канализация должна обеспечивать водоотведение не только с приусадебных участков, но и с проезжей части.

«Необходимо доработать техническую возможность в части увеличения производительности ливневой канализации, чтобы впоследствии сбрасывать воду с дороги через эту же систему резервуара и водоочистки», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.
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