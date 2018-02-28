В доме на Кулибина в Пензе начали противоаварийные работы ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Специалисты подрядной компании «Фундамент» приступили к противоаварийным работам в разрушающемся доме №10 на улице Кулибина в Пензе.

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Ход их проведения в среду, 28 февраля, проверила комиссия во главе с вице-мэром Юрием Ильиным.

Чиновники убедились, что рабочие начали установку разгрузочных стоек под плиты перекрытия в целях предотвращения возможного разрушения несущих конструкций на первом и втором этажах.

Также им предстоит выполнить комплекс работ в подвале, на 4 и 5 этажах в крайнем подъезде, чтобы укрепить торцевую стену дома, которая имеет частичные повреждения.

Комментируя увиденное, Юрий Ильин обратил внимание на отношение жильцов к общему имуществу.

«Сегодня зашли в помещение, где установлены умывальники — горячая вода течет ручьем из сломанных кранов, пар, влажность продолжают свое разрушительное дело. Конечно, жильцы не могут починить прохудившуюся крышу — нужны специалисты, но содержать жилые и подсобные помещения в должном состоянии кто мешает?» — отметил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время организован круглосуточный мониторинг состояния дома, а также продолжается работа с жильцами, которых убеждают переехать в маневренный фонд.