Пензенцы испытывают проблемы с оплатой взносов на капремонт через Сбербанк ЖКХ

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Многие жители Пензенской области столкнулись с проблемами при оплате взносов на капитальный ремонт через онлайн-банк и банкоматы Сбербанка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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В нем отмечается, что данный вопрос обсуждался на совещании с участием представителей кредитно-финансового учреждения, по итогам которого была подготовлена инструкция о том, как оплатить взнос на капитальный ремонт через Сбербанк.

Так, при использовании системы «Сбербанк Онлайн» необходимо перейти в раздел «Платежи и переводы», затем под строкой поиска активировать раздел «ЖКХ и домашний телефон», после чего выбрать пункт меню «Квартплата». Далее следует указать организацию «Фонд капитального ремонта МКД ПО», выбрать услугу «Оплата по лицевому счету» и ввести номер лицевого счета. После этого в разделе «Детали платежа» будут отображены все реквизиты для оплаты. Их необходимо проверить, и затем можно осуществить платеж.

Кроме того, есть еще один способ — с помощью введения ИНН со счета-квитанции в разделе «Платежи и переводы». После этого нужно выбрать услугу «Оплата по лицевому счету» и указать соответствующий номер. Далее также будут показаны реквизиты, которые следует проверить и осуществить платеж.

В устройствах самообслуживания Сбербанка можно воспользоваться как этими двумя вариантами, так и оплатить по QR-коду.