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«Т Плюс» в 2018 году вложит в теплосети Пензы более 340 млн. рублей

17:42 | 28.02.2018 | ЖКХ

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Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. Более 340 млн. рублей будет направлено на замену теплосетей в Пензе в 2018 году. Об этом сообщил председатель правления группы компаний «Т Плюс» Денис Паслер в ходе рабочей встречи с губернатором Иваном Белозерцевым, во время которой обсуждались развитие энергетической и теплосетевой инфраструктуры города, прохождение отопительного сезона 2017–2018 годов, предстоящая летняя ремонтная кампания и благоустройство территорий после проведенных работ.

«Т Плюс» в 2018 году вложит в теплосети Пензы более 340 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2017 году компания вложила из собственных средств в ремонт и реконструкцию тепловых сетей Пензы 324 млн. рублей. Благодаря этому в ходе подготовки к зиме заменили более 9 км магистральных трубопроводов. В 2018 году компания направит 345 млн. рублей на замену 10 км теплосетей. В рамках ремонтной кампании особое внимание будет уделено качественному благоустройству», — подчеркнул руководитель «Т Плюс».

В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику в реализации программы ремонта и благоустройства в летний период 2017 года — по данным компании «Т Плюс», благодаря усилиям энергетиков в IV квартале количество порывов снизилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Денис Паслер добавил также, что компания выполняет долгосрочную программу модернизации источников генерации и теплосетей, а конструктивное сотрудничество с региональной властью позволит продолжить реализацию проектов на территории Пензенской области.
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