EN
17:15:57 Воскресенье, 4 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Пензу засыпало снегом во время весенней метели

09:12 | 04.03.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Обильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром, начался в Пензе и нескольких районах области в ночь на воскресенье, 4 марта.

Пензу засыпало снегом во время весенней метели

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В считанные часы на дорогах образовался значительный слой снега. В связи с этим утром глава администрации Пензы Виктор Кувайцев осмотрел улицы города.

Он убедился, что силами МУП «Пензадормост» обработаны противогололедными материалами мосты, спуски, подъемы и ключевые магистрали областного центра.

Глава предприятия по телефону проинформировал мэра, что рабочие в первую очередь очищают мосты и путепроводы, а затем переходят к основной массе дорог.

Виктор Кувайцев рекомендовал ему не допускать утрамбовывания снега на участках, которые удалось очистить до асфальта, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
Актуальное
Читайте также
На трассе в Кузнецком районе столкнулись четыре машины В Пензе «Дизелист» с минимальным счетом одержал победу над «Брянском»
В Пензе возбуждено уголовное дело по факту хранения синтетического наркотика В Пензе приступили к ремонту фасада центра детского и юношеского футбола
В Пензе состоится научная конференция школьников, посвященная наследию региона Белозерцев, Тарпищев и Левитин посетили чемпионат России по настольному теннису в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама