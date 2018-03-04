Пензу засыпало снегом во время весенней метели ЖКХ

Пенза, 4 марта 2018. PenzaNews. Обильный снегопад, сопровождающийся сильным ветром, начался в Пензе и нескольких районах области в ночь на воскресенье, 4 марта.

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В считанные часы на дорогах образовался значительный слой снега. В связи с этим утром глава администрации Пензы Виктор Кувайцев осмотрел улицы города.

Он убедился, что силами МУП «Пензадормост» обработаны противогололедными материалами мосты, спуски, подъемы и ключевые магистрали областного центра.

Глава предприятия по телефону проинформировал мэра, что рабочие в первую очередь очищают мосты и путепроводы, а затем переходят к основной массе дорог.

Виктор Кувайцев рекомендовал ему не допускать утрамбовывания снега на участках, которые удалось очистить до асфальта, сообщает пресс-служба администрации Пензы.