Мэр Пензы недоволен затянувшимся ремонтом теплосетей ЖКХ

Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы остался недоволен нарушением сроков проведения ремонта теплосетей на нескольких участках, которые он посетил в четверг, 8 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, на улице Германа Титова компания «Т плюс Теплосеть Пенза» проводит работы около 1 месяца. При этом оказался поврежден асфальт, уложенный летом 2017 года в рамках программы «Безопасные качественные дороги», поэтому автомобилисты объезжают участок.

Глава департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев уже трижды направлял руководству компании предписания о завершении работ. Технический директор ПАО «Т плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заверил его, что к 7 марта ремонт будет завершен, однако этого не произошло.

Также мэра не устроило качество работ по монтажу теплокамеры на улице Кирпичной, где верхняя плита уложена неровно, в связи с чем восстановить благоустройство в первоначальном виде не представляется возможным.

«К сожалению, ПАО «Т плюс Теплосеть Пенза» демонстрирует низкий уровень социальной ответственности при производстве работ. Каждый житель это может сам оценить, посмотрев, как ведутся работы. Неудивительно, что люди возмущены подобным отношением теплоснабжающей организации и к благоустройству, и к тем, кто здесь проживает», — сказал Виктор Кувайцев.

Он поручил Денису Леонтьеву и своему заместителю Юрию Ильину принять меры административного воздействия на производителя работ, сообщает пресс-служба мэрии.