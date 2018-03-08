EN
17:32:41 Четверг, 8 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Мэр Пензы недоволен затянувшимся ремонтом теплосетей

16:31 | 08.03.2018 | ЖКХ

Печать

Пенза, 8 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы остался недоволен нарушением сроков проведения ремонта теплосетей на нескольких участках, которые он посетил в четверг, 8 марта.

Мэр Пензы недоволен затянувшимся ремонтом теплосетей

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, на улице Германа Титова компания «Т плюс Теплосеть Пенза» проводит работы около 1 месяца. При этом оказался поврежден асфальт, уложенный летом 2017 года в рамках программы «Безопасные качественные дороги», поэтому автомобилисты объезжают участок.

Глава департамента ЖКХ Пензы Денис Леонтьев уже трижды направлял руководству компании предписания о завершении работ. Технический директор ПАО «Т плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев заверил его, что к 7 марта ремонт будет завершен, однако этого не произошло.

Также мэра не устроило качество работ по монтажу теплокамеры на улице Кирпичной, где верхняя плита уложена неровно, в связи с чем восстановить благоустройство в первоначальном виде не представляется возможным.

«К сожалению, ПАО «Т плюс Теплосеть Пенза» демонстрирует низкий уровень социальной ответственности при производстве работ. Каждый житель это может сам оценить, посмотрев, как ведутся работы. Неудивительно, что люди возмущены подобным отношением теплоснабжающей организации и к благоустройству, и к тем, кто здесь проживает», — сказал Виктор Кувайцев.

Он поручил Денису Леонтьеву и своему заместителю Юрию Ильину принять меры административного воздействия на производителя работ, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Жители Пензенской области смогут задать вопросы главе отделения ПФР Пензенская область присоединится к акции «Сообщи, где торгуют смертью» с 12 по 23 марта
До конца марта в Пензе начнут снос 10 домов В Пензенском районе мужчина лишился более 30 тыс. рублей при продаже теленка
Жительница Шемышейского района по решению суда выплатит кредит умершего мужа Контракты на ремонт дорог в Пензе по проекту «БКД» заключат до 31 марта
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама