«Пензадормост» бросил силы на вывоз снега с улиц ЖКХ

Пенза, 9 марта 2018. PenzaNews. МУП «Пензадормост», ответственный за содержание дорог в Пензе, направил основные усилия на вывоз снега с улиц. Об этом директор муниципального предприятия Юрий Парастаев доложил мэру Виктору Кувайцеву в ходе объезда города в пятницу, 9 марта.

Фото: Penza-gorod.ru

«Работаем на улицах Московской, Кураева, Революционной, Окружной, Октябрьской, Плеханова, Володарского, Беляева, Циолковского, а также на Транспортном, Сурском и Бакунинском мостах», — сказал он.

По словам Юрия Парастаева, планируется продолжить обработку тротуаров противогололедными материалами и очистку территорий вблизи пешеходных переходов и остановочных павильонов.

В свою очередь Виктор Кувайцев поручил обеспечить прочистку ливнеприемных колодцев для пропуска паводковых вод, сообщает пресс-служба мэрии.